Merkez Bankası Başkanı Başçı: Asgari ücret artışının enflasyona etkisi 1,5 puan olur

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, AKP’nin 1 Kasım seçim vaatleri arasında yer alan ve 2016 yılında net 1300 lira olması planlanan asgari ücret artışının enflasyona etkisinin 1,5 puan olacağını açıkladı. Başçı, "Yüzde 6.5 olan 2016 enflasyon tahmini için 1.5 puanlık ilave buradan kaynaklandı” ifadelerini kullandı.

Başçı, göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "Bu görev gerçekten zor ve önemli bir görev. Verildiği son güne kadar en iyi şekilde yapılır" açıklaması yaptı.

Vatan'da yer alan habere göre; 2016 yılı Para ve Kur Politikası toplantısında konuşan Erdem Başçı, toplantıda herhangi bir politika sinyali vermeyeceklerini kaydederek, sadece politika araçlarını tanıtacaklarını söyledi. Erdem Başçı, 2016-2017 yılları için olduğu gibi 2018 yılı enflasyon hedefinin de Orta Vadeli Program hazırlık sürecinde hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlendiğini söyledi.

2016 Yılında Para ve Kur Politikası konulu basın toplantısında konuşan Başçı, enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yılsonu hedefinden yüzde 2'den fazla farklılaşması durumunda, yıl içinde Enflasyon Raporu ile yılsonunda hükümete açık mektup olarak açıklanacağını belirterek, "TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde 2 yüzdelik puan olarak korundu" dedi.

"Enflasyonu önce yüzde 6,5'a, daha sonra 5'e çekme planı var"

Yüzde 5'lik enflasyon hedefine ulaşmak için 3 puan civarında bir çaba gerektiğine değine Erdem Başçı, "Enflasyonu önce yüzde 6,5'e indirmek, daha sonra da yüzde 5,5 ve yüzde 5,0'e ulaşmak şeklinde bir plan var, hükümetle bu konuda mutabıkız. 2016 yılı başlarında düşüş sürecine girmesi beklenen enflasyonun yılsonunda yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir" diye konuştu.

Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin de devam edeceğine değinen Başçı, "Cari işlemler ile ilgili çok güzel bir iyileşme var, bu konuda endişelerimiz azaldı. Cari denge yaz aylarında artık artıya geçebilecek, ancak kış aylarında eksi devam edecek.12 aylık cari açık hızlı bir şekilde onu takip edecek ve iyileşme devam edecek." dedi.

Başçı, “Para politikası enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır” diye konuştu.

"Görev verildiği son güne kadar yapılır"



Başçı, toplantı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Merkez Bankası Başkanı, göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan'a nezaket ziyareti yapabildik. Bu görev gerçekten zor ve önemli bir görev. Verildiği son güne kadar en iyi şekilde yapılır. Arkadaşlarımız da büyük bir fedakarlıkla ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam ediyorlar"

Rezerv açıklaması



Başçı, son dönemde düşük seviyelere gelmesiyle gündemde olan Merkez Bankası rezervlerine yönelik de açıklama yaptı.

Başçı, "Resmi rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılama oranı, bankaların yurtdışı şubelerine olan borçları hariç, yüzde 100'ün üzerinde. Bankacılık sektörünün yurtdışı borçlarının ağırlıklı ortalama vadesi uzuyor; ortalama vade 2013 yılındaki 44 ayın üzerine çıkarak 50 ayın üzerine geldi, daha da uzama eğilimi var. BOTAŞ'ın döviz talebi yarı yarıya düştü, sakin günlerde talebi kamu bankaları tarafından karşılıyorduk; Mart ayından itibaren BOTAŞ'ın döviz talebi daha da azalacak. 2016 ilk çeyrekten itibaren ılımlı bir döviz rezervi artışı görebiliriz” dedi.