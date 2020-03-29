Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş , "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Özbaş, "Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Ortadoğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın 'hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahip olduğunu' belirten Özbaş, "Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız" dedi.

"İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz"

Özbaş ekonomi açısından öngörülerini ise "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık" sözleriyle aktardı.