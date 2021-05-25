Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.

Semih Tümen kimdir?

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yapan Prof. Dr Semih Tümen 2012 yılında da University of Chicago'da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen, TCMB’de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı

Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı’nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu.

Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.