Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na getirilen Mustafa Duman’ın özgeçmişinde dikkati çeken ayrıntı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla yerine getirilen Mustafa Duman’ın Merkez Bankası sitesindeki özgeçmişinde, daha önce çalıştığı 1999 yılında devlet tarafından el konulan Esbank’a yer verilmemesi dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 yıllık bankacılık ve finansal piyasalar deneyimi olan Duman, son olarak ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in Türkiye Ofisi Genel Müdürü olarak görev yürütüyordu. Duman ayrıca 2015’ten beri Morgan Stanley Suudi Arabistan’ın Denetim Komitesinde.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Duman’ın, Başkan Şahap Kavcıoğlu ile daha önce Esbank’ta birlikte çalıştığına dikkat çekildi. Esbank’a 1999 yılında devlet tarafından el konulmuştu. Ancak Duman’ın Merkez Bankası sitesindeki özgeçmişinde Esbank’a hiç yer verilmemesi dikkati çekti.

Albayrak’ın tez danışmanı Prof. Erişah Arıcan’ın öğretim üyesi olduğu üniversitede yüksek lisans yapmış

Yeni Başkan Yardımcısı Mustafa Duman ile ilgili dikkat çeken bir başka detay da Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nde yüksek lisansını yapmış olması. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Erişah Arıcan da bu üniversitede öğretim üyesiydi. Arıcan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanlığını yapmıştı.

Kulislerde “ABD’ye mesaj” yorumları

Kulislerde Duman’ın MB’ye atanmasının ABD’ye mesaj olduğu yorumları yapılıyor. Morgan Stanley merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan uluslararası bir yatırım bankası olma özelliği taşıyor.