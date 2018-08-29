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Ekonomi

Merkez Bankası bankaların gecelik borçlanmalarını 44 milyar lira ile sınırlandırdı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin "iki katı" olan 44 milyar lira ile sınırlandırdı

29 Ağustos 2018 13:34

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin \"iki katı\" olan 44 milyar lira ile sınırlandırdı. Bankaların 12 Ağustos\'ta 22 milyar lira olan limitleri bu tarihte \"sınırsız\" düzeye çıkarılmıştı.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu.
\"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.\"

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