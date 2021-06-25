Merkez Bankası, Azerbaycan'la swap anlaşmasına yakın; 4 ülkeyle görüşmeler devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Azerbaycan ile swap anlaşmasına yakın olduğu ve diğer farklı ülkelerle de swap (para takası) anlaşması yapmak için görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Diğer ülkelerin ise Rusya, İngiltere, Malezya, Güney Kore ve bazı Asya ülkeleri olduğu belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre üst düzey bir Türk kaynağın, Ankara'nın Katar ile var olan ve geçen yıl 3 katına çıkarılarak 15 milyar dolara ulaşan anlaşmayı daha da genişletebileceğini söylediğini aktardı.

Ek olarak kaynaklar; Türkiye'nin Azerbaycan ile swap anlaşmasına yakın; Rusya, İngiltere, Malezya, Güney Kore ve bazı Asya ülkeleri ile de görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Habere göre TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) bağlı bankaların yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

Ayrıca Kavcıoğlu'nun toplantıda banka yöneticilerine; TCMB'nin döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefine bağlı olduğunu, sıkı para politikasını muhafaza edeceğini, Türk Lirası'nın korunması için gerekli adımların atılacağını ve bunun için gerekirse bazı politikaların değiştirileceğini söylediği aktarıldı.