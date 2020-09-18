Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi 7.60

Merkez Bankası anketinde yıl sonu beklentileri yükseldi. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 59 katılımcı tarafından yanıtlanan Eylül ayı anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,7'den yüzde 10,15'e çıktı.

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi de 7,34'den 7,60 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 9,79'dan yüzde 11,00'e çıktı.