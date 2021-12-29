Merkez Bankası altın hesabından kur korumalı mevduata geçişte ilk alış fiyatını açıkladı

Merkez Bankası bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren altın hesaplarından kur korumalı TL mevduat hesaplarına geçiş kapsamında ilk kez açıklanacak gram altın alış fiyatını açıkladı.

Buna göre bugün geçerli olacak gram altında saflık derecesi 995/1000 için alış fiyatı 696,44 olarak belirlenirken, saflık derecesi 1000/1000 olan için 699,94 olarak ilan edildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında altın hesabından kur korumalı mevduata geçişte aradaki fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak olup, söz konusu dönüşte Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

TIKLAYIN: Yürürlüğe girdi: Altın hesaplarından TL mevduata dönüşte aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek