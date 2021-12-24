Merkez Bankası açıkladı: 3 Aralık'ta yapılan ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.

Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde ise piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. Bu müdahaleler 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'ndan müdahalelere ilişkin yapılan açıklamalarda "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz kurlarına doğrudan müdahalede bulunulmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.