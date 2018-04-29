Merkez Bankası 8 ay sonra faiz artırdı, dolar yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Nisan ayından bu yana ilk kez faizde artış yönlü adım attı.

Geç likidite penceresi faizi 50 puanlık artışla % 12,25'ten % 12,75'e yükseltildi.

Politika faizi ile faiz koridorlarının alt ve üst bantları değişmezken, karar sonrası Dolar/TL kuru 3,89'a çıktı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranının yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının da yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir" denildi.

Merkez Bankası politika faizi olarak bilinen haftalık repo faizini de yüzde 8'de bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Dr.Bülent Gedikli, Merkez Bankası'nın kararını Twitter hesabında yorumladı.

Reuters haber ajansının anketinde ise analistler Merkez Bankası'nın TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına Geç Likidite Penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesini öngörmüştü.

Ancak analistlerin genelde artış öngörüleri 50 yerine 100 baz puanda yoğunlaşıyordu.