Merkez Bankası, 7 Haziran sonrası ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 7 Haziran seçimi sonrası ilk kez açıkladığı faiz kararında değişikliğe gitmedi. Politika faizi yüzde 7.50'de sabit kaldı.

Merkez Bankası, bu kararıyla dört ay üst üste faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemiş oldu.

CNBC-e PPK Beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tamamı bu ay faiz araçlarında herhangi bir değişiklik beklemiyordu.

Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 7,5; gecelik borç verme faizini yüzde 10,75; gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 7,25’te tuttu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

‘Kısa vadede enflasyon düşecek’

Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, son dönemde yaşanan döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmiştir. Bu çerçevede, küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar da dikkate alındığında, para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir.

‘PPK enflasyondaki iyileşmeye bakacak’

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir.”