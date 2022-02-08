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Ekonomi

TCMB yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının yüzde 10'unu TL'ye çevirme zorunluluğu getirdi

08 Şubat 2022 16:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yaptığı değişiklikle Yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranacağını belirtti.

1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması zorunlu hale getirildi.

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