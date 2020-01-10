Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası Beklenti Anketinde 2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.07 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 9.54, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.94 ve yüzde 8.51 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketinde, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.40 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 11.43'e geriledi. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı dönemde yüzde 11.31 oldu.

Ankette, 2019 yıl sonu döviz kuru (dolar) beklentisi 6.41 lira oldu ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.35 lira iken bu anket döneminde 6.43 lira olarak gerçekleşti.



