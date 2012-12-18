Merkez Bankası 16 ay sonra politika faizini çeyrek puan düşürdü

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda çeyrek puan düşürerek yüzde 5.50'ye çekti.



Merkez Bankası yılın son toplantısında politika faizini indirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 5.75'ten yüzde 5.50'ye çekti. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5'te, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 9'da bıraktı.

CNBC-e'nin 16 ekonomistin katılımayla yaptığı ankette 15 ekonomist politika faizinde indirim bekliyordu.



16 ay sonra ilk indirim



Merkez Bankası, politika faizinde son indirimi 4 Ağustos 2011'de yapmıştı. Banka, faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 6.25'ten yüzde 5.75'e çekmişti.



Dolar 1,78'in altında



Merkez Bankası'nın çeyrek puanlık faiz indirimiyle dolar geriledi. Karar sonrasında dolar/TL 1,78'in altına indi.



Cari açık kademeli azalacak



Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyid etmektedir. Yurtiçi nihai talep ılımlı seyretmeye devam etmekte, ihracat ise küresel büyümenin zayıflamasına rağmen artış eğilimini korumaktadır. Bu doğrultuda, toplam talep koşulları enflasyondaki düşüşü desteklerken cari işlemler açığı kademeli olarak azalmaya devam etmektedir.



İç talep büyümeye daha çok katkı yapacak



Merkez Bankası'nın yıl ortasından itibaren uyguladığı destekleyici likidite politikasının ve risk iştahındaki göreli iyileşmenin etkisiyle son dönemde güven endekslerinde ve kredi büyümesinde kayda değer bir artış gözlenmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebin büyümeye daha fazla katkı yapacağı öngörülmektedir.

Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin katkısıyla enflasyonun yılsonunda Ekim Enflasyon Raporu tahminine kıyasla oldukça düşük bir düzeyde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Bununla birlikte, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve enerji fiyatlarındaki artışların dolaylı etkileri orta vadeli enflasyon görünümü açısından yakından izlenmektedir.



Gerekirse ölçülü ayarlama olur



Kurul, sermaye girişlerinin hızlandığı mevcut konjonktürde finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla bir yandan faiz oranlarının düşük tutulmasının diğer yandan makro ihtiyati tedbirlere devam edilmesinin yerinde olacağını belirtmiştir. Bu doğrultuda Kurul, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, politika faizini sınırlı oranda düşürürken zorunlu karşılıklara ilişkin ölçülü adımların atılmasını uygun bulmuştur. Önümüzdeki dönemde finansal istikrar açısından gerekli görülmesi halinde faiz koridorunda ölçülü bir ayarlamanın gündeme alınabileceği ifade edilmiştir.

Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında her iki yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurtiçi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk Lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır."



Çağlayan: Arif olan anlar



Merkez Bankası'nın kararı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Her zaman söylüyorum hiç olamazsa kimseye bir bahane bırakmayayım çünkü genelde 'efendim tam biz işte yapacaktık fakat bir siyasi kimliği olan sayın bakan bu konuyla ilgili bir şey söyleyince biz de indiremedik yanlış anlaşılır diye' onun için ben bugün hiçbir şey söylemeyeceğim ancak ne demek istediğimi arif olanlar anlar'' demişti.