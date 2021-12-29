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Ekonomi

Merkez Bankası 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerini açtı

İhale tutarları her iki vade için de 100'er milyon dolar olarak ilan edildi

29 Aralık 2021 16:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 ve 3 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerini açtı.

Buna göre 1 ay ve 3 ay vadeli ihale tutarları 100'er milyon dolar olarak belirlendi.

Son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi kapsamında; ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirilmişti.

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