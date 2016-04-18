Merkel'in Türkiye ziyareti için çağrı



Muhalefetteki Yeşiller'in Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Başbakan Angela Merkel'den Türkiye ziyareti sırasında eleştirel gazetecilerle biraraya gelmesini talep etti. Hofreiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şiiri nedeniyle komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına Merkel'in onay vermesini de “çok yanlış bir mesaj” olarak nitelendirdi.

Yeşiller partili politikacı Hofreiter, Alman haber kanalı N24'e yaptığı açıklamada, Merkel'in bu kararı ile Türkiye'de tehdit altında olan gazeteci ve insan hakları savunucularına yönelik 'siyasi bir mesaj' verdiğini belirterek Erdoğan'ın Almanya'daki basın özgürlüğünü bile etkilediğini söyledi. Hofreiter, Merkel'in Türkiye'de muhalefet partilerinden politikacıların yanı sıra eleştirel haberler yapan gazetecilerle ve insan hakları savunucuları ile de görüşmesi gerektiğini söyledi.

SPD ve Sol Parti'den benzer talepler

Benzer bir talep koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) de geldi. Parti Genel Sekreteri Katarina Barley, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Merkel'in Türkiye ziyareti sırasında basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin kesin sözcükler bulmasını ümit ettiğini söylemişti.

Muhalefetteki Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping de Başbakan Merkel'in Türkiye'de Kürtlere yönelik insan hakları ihlalleri ile ifade özgürlüğüne ilişkin sorunları açıkça dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Merkel'in Türkiye ziyareti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 23 Nisan Cumartesi günü AB Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Türkiye'ye gitmesi planlanıyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret edecek olan Merkel'in ziyaretine ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediğini duyurdu. Ancak ziyaretin odağında, Türkiye ile AB arasında yapılan mültecilere yönelik anlaşmanın uygulanmasına ilişkin konular bulunuyor.