T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkel'in partisine seçim darbesi

Almanya'nın kuzeydoğusundaki meclis seçimlerinde, Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU tarihindeki en düşük oyu alarak 3. oldu. Seçimler, Merkel'in mülteci politikası açısından çok önemli bir sınav olarak görülüyordu.

05 Eylül 2016 04:35

Almanya'nın kuzeydoğusundaki meclis seçimlerinde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), oyların yüzde 19'unu alarak 3. oldu.

Alman medyası bu sonucun, CDU'nun tarihinde, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aldığı en düşük oy olduğunu duyurdu.

Eyaletteki seçimlerde en yüksek oyu, yüzde 30 ile merkez sol Sosyal Demokratlar aldı.

Göçmen ve İslam karşıtı söylemiyle bilinen sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise, yüzde 22 oyla CDU'yu geçerek 2. sırada yer aldı.

Yerel seçimlerden önce Almanya'daki siyasi partiler AfD ile olası bir koalisyona gitmeyeceklerini açıklamıştı.

CDU 2006'dan bu yana eyaletteki koalisyon hükümetinde yer alıyordu. CDU'nun yeni koalisyonda da yer alması bekleniyor.

Eyaletteki yerel seçimler, Başbakan Merkel'in mülteci politikası açısından ve gelecek yıl yapılacak federal seçim öncesi bir sınav olarak görülüyordu.

Merkel'in mülteci politikası 'oylanıyor'

Almanya geçen yıl 1.1 milyon mülteci kabul etti.

Bu karardan sonra ülkede göçmen ve mülteci karşıtılığı yükselişe geçti.

BBC'nin Berlin muhabiri Damien McGuinness, seçim sonuçlarının ardından Merkel'in mültecilere yönelik "açık kapı politikasını" değiştirmesi için büyük baskı altında kalacağını belirtti.

Reuters haber ajansı da sonuçları Merkel ve CDU açısından "arka bahçede alınmış küçük düşürücü bir sonuç" olarak yorumladı.

Almanya için Alternatif büyük bir çıkış yapmıştı.

Angela Merkel Kasım 2005'ten bu yana Almanya Başbakanı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaBaşbakan Angela MerkelCDUSeçimler MerkelHristiyan Demokrat BirliğiMecklenburg-VorpommernSosyal DemokratlarAlternatifAfDBaşbakan MerkelBerlinDamien McGuinnessMerkelMerkel KasımAlmanya Başbakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24