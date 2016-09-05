Merkel'in partisine seçim darbesi

Almanya'nın kuzeydoğusundaki meclis seçimlerinde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), oyların yüzde 19'unu alarak 3. oldu.

Alman medyası bu sonucun, CDU'nun tarihinde, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aldığı en düşük oy olduğunu duyurdu.

Eyaletteki seçimlerde en yüksek oyu, yüzde 30 ile merkez sol Sosyal Demokratlar aldı.

Göçmen ve İslam karşıtı söylemiyle bilinen sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise, yüzde 22 oyla CDU'yu geçerek 2. sırada yer aldı.

Yerel seçimlerden önce Almanya'daki siyasi partiler AfD ile olası bir koalisyona gitmeyeceklerini açıklamıştı.

CDU 2006'dan bu yana eyaletteki koalisyon hükümetinde yer alıyordu. CDU'nun yeni koalisyonda da yer alması bekleniyor.

Eyaletteki yerel seçimler, Başbakan Merkel'in mülteci politikası açısından ve gelecek yıl yapılacak federal seçim öncesi bir sınav olarak görülüyordu.

Almanya geçen yıl 1.1 milyon mülteci kabul etti.

Bu karardan sonra ülkede göçmen ve mülteci karşıtılığı yükselişe geçti.

BBC'nin Berlin muhabiri Damien McGuinness, seçim sonuçlarının ardından Merkel'in mültecilere yönelik "açık kapı politikasını" değiştirmesi için büyük baskı altında kalacağını belirtti.

Reuters haber ajansı da sonuçları Merkel ve CDU açısından "arka bahçede alınmış küçük düşürücü bir sonuç" olarak yorumladı.

Angela Merkel Kasım 2005'ten bu yana Almanya Başbakanı.