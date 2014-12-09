Merkel'in partisinde liderlik yarışı



1001 delegenin biraraya geldiği federal parti kongresinde, parti lideri Angela Merkel üst üste sekizinci kez genel başkanlığa aday. 60 yaşındaki siyasetçi 2000 yılından bu yana bu görevi yürütüyor. Parti içinde rakipsiz olan Merkel, bu güne kadarki en iyi seçim sonucunu bundan iki yıl önce yapılan kongrede aldı ve delegelerin yüzde 97,9’unun oylarıyla yeniden genel başkanlığa seçildi. CDU liderinin aldığı en düşük oy oranı ise 2004 genel başkanlık seçimindeki yüzde 88,4 oldu.

Beş koltuğa beş aday

Merkel’in yardımcılığı görevini yürüten beş isim de, yine aynı kadroyla aday. Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Rheinland-Pfalz Eyaleti Parti Teşkilatı Başkanı Julia Klöckner, Kuzey Ren Vestfalya'dan Armin Laschet ve Baden Württemberg'den Thomas Strobl’in karşısına başka aday çıkmıyor.

Asıl çekişme

CDU’nun parti kongresinde gözler Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminde olacak. Yedi koltuklu divan için sekiz aday bulunuyor. CDU'nun karar almada en etkili organı Başkanlık Divanı'nda halen görevde bulunan ve yeniden adaylığını koyan isimler arasında Emine Demirbüken-Wegner de bulunuyor. Demirbüken-Wegner, 2012'de bu göreve seçilen ilk Türk kökenli siyasetçi olmuştu.

Merkel tekrar toparlandı

Bu arada Alman İkinci Televizyonu‘na (ZDF) mülakat kaydı sırasında kendini iyi hissetmediği için bir süreliğine kaydı durduran Angela Merkel'in tekrar kendini toparladığı bildiriliyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakanın söyleşi kaydına ara verdikten sonra bir şeyler yediğini, toparlandığını ve ardından yine kameraların karşısına geçtiğini kaydetti. Basına yansıyan olay, Merkel'in sağlığı konusunda kısa süreli endişe yaratmıştı.