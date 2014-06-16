Merkel'in partisi sandıkta hüsrana uğradı



Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde 25 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri ile birlikte yapılan yerel seçimlerde bazı şehir ve bölgelerde mutlak çoğunluğun sağlanamaması üzerine dün ikinci tura gidildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 30 – 40'la düşük kaldı.

SPD adayı Thomas Geisel, uzun yıllardır Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin elinde bulunan Düsseldorf belediye başkanlığını kazandı. Geisel, oyların yüzde 59,2'sini elde etti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'taki değişiklik, siyasi gözlemciler tarafından sürpriz olarak değerlendirildi.

SPD, Aşağı Saksonya'nın en büyük ikinci kenti Braunschweig'da da belediye başkanlığını CDU'nun elinden aldı. "SPD kalesi" olarak bilinen Dortmund'da Ullrich Sierau yüzde 51,6 ile kılpayı da olsa CDU'lu rakibi Annette Littmann'a karşı kazandı. SPD Bielefeld'de de belediye başkanını belirlerken, Mönchengladbach'ta belediye başkanlığını CDU'ya kaptırdı.

Aşağı Saksonya'nın Göttingen kentinde belediye başkanlığını SPD adayı Rolf-Georg Köhler kazandı. Hannover'de SPD'li belediye başkanı Hauke Jagau koltuğunu korumayı başardı.

CDU büyük şehirleri SPD'ye kaptırdı

Siyasi gözlemcilere göre CDU böylece büyük şehirlerde aldığı seçim yenilgileri serisine yenilerini ekledi. CDU son olarak Stuttgart ve Frankfurt (Main) belediyelerini SPD'ye kaptırmıştı. 16 eyalet başkentinden sadece Dresden CDU'nun elinde bulunuyor.

SPD Genel Sekreteri Yasmin Fahimi seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Almanya'nın en büyük 10 kentinden 9'unda belediye başkanlığı bizde. SPD, Almanya'nın büyük şehirlerinde önde gelen parti olmaya devam ediyor" ifadesine yer verdi.