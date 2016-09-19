Merkel'in partisi Berlin'de ağır yenilgi aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin'deki eyalet seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı.

Yüzde 17,6'lık oy oranı ile Berlin'de tarihinin en kötü sonucunu alan CDU artık koalisyon ortağı olduğu eyalet yönetiminin parçası değil.

CDU iki hafta önce Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerde de üçüncü sırada yer alabilmişti.

Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyaletlerindeki seçimlerde aldığı kötü sonuçlar, Merkel'in mülteciler konusundaki "açık kapı" politikasına tepki görülüyor.

Kamuoyunun Merkel'e ve partisine tepkisinden yararlanan göçman karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, Berlin'de yüzde 14 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Böylece AfD, Almanya'nın 16 eyaletinin 10'unun parlamentolarında temsil edilecek.

Berlin'deki seçimleri, eyalette koalisyon yönetiminin büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.

SPD yaklaşık yüzde 22 oyla ilk sırada yer aldı.

Parti, yaklaşık yüzde 7 oranında oy kaybetmesine karşın Berlin'de yine koalisyonun büyük ortağı olacak.

SPD'nin Berlin'de, yaklaşık yüzde 16 oy olan Sol Parti'yle ya da yüzde 15 oy alan Yeşiller Partisi'yle koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.