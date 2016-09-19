T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkel'in partisi Berlin'de ağır yenilgi aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki CDU, eyalet seçimlerinde yüzde 17,6'lık oy oranı ile Berlin'de tarihinin en kötü sonucunu aldı. Göçman karşıtı sağcı parti AfD ise yüzde 14 oyla üçüncü oldu.

19 Eylül 2016 13:08

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin'deki eyalet seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı.

Yüzde 17,6'lık oy oranı ile Berlin'de tarihinin en kötü sonucunu alan CDU artık koalisyon ortağı olduğu eyalet yönetiminin parçası değil.

CDU iki hafta önce Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerde de üçüncü sırada yer alabilmişti.

Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyaletlerindeki seçimlerde aldığı kötü sonuçlar, Merkel'in mülteciler konusundaki "açık kapı" politikasına tepki görülüyor.

Kamuoyunun Merkel'e ve partisine tepkisinden yararlanan göçman karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, Berlin'de yüzde 14 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Böylece AfD, Almanya'nın 16 eyaletinin 10'unun parlamentolarında temsil edilecek.

Berlin'deki seçimleri, eyalette koalisyon yönetiminin büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.

SPD yaklaşık yüzde 22 oyla ilk sırada yer aldı.

Parti, yaklaşık yüzde 7 oranında oy kaybetmesine karşın Berlin'de yine koalisyonun büyük ortağı olacak.

SPD'nin Berlin'de, yaklaşık yüzde 16 oy olan Sol Parti'yle ya da yüzde 15 oy alan Yeşiller Partisi'yle koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelCDUBerlinGöçmanAfDBaşbakanı Angela MerkelHristiyan Demokrat Birlik PartisiMecklenburg-VorpommernMerkelAlmanyaAlternatifPartisi BerlinAfD AlmanyaSosyal Demokrat PartiSol PartiYeşiller

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24