Merkel'in partisi 70'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor



CDU'nun 70'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün Berlin'de bir tören düzenlendi. 600'ü aşkın kişinin katılacağı törende Başbakan Angela Merkel de konuşacak. CDU'ya 15 yıldan bu yana liderlik yapan Merkel, 2005 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.

CDU Genel Sekreteri Peter Tauber ve kardeş parti Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Gerda Hasselfeldt de toplantıda konuşacak.

Merkel'in mesajı

CDU'nun İkinci Dünya Savaşı sonrasında zor koşullar altında temelinin atıldığına dikkat çeken Merkel, "geleceğe yön vermek için dur duraksız çaba harcamaya devam etme" çağrısında bulundu.

CDU'nun Hrıstiyan değerlerini esas alarak hareket ettiğini, kavga etmek yerine diğerlerini de gözetmeyi tercih ettiğini vurgulayan Merkel, küreselleşme, dijital devrim ve demokratik dönüşümü önde gelen sorunlar arasında saydı.

Yunanistan krizi kutlamaya gölge düşürdü

CDU, 26 Haziran 1945 tarihinde kuruldu. Yayınlanan son verilere göre CDU üyeleri ortalama 59 yaşında. Üyelerin yaklaşık yüzde 76'lık kısmını erkekler meydana getiriyor. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle "CDU Haftası" ilan edildi. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak.

Yunanistan'daki gelişmeler CDU'nun kuruluş yıldönümü kutlamalarına gölge düşürüyor. Muhalefet partileri krizde gelinen noktadan Merkel'i sorumlu tutuyor.