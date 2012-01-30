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Politika

Merkel'in önerisi Yunanistan'ı kızdırdı

AB devlet ve hükümet başkanları borç kriziyle mücadelede radikal önlemler için toplandı...

30 Ocak 2012 02:00

T24 - AB devlet ve hükümet başkanları borç kriziyle mücadelede radikal önlemler için toplandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'a 130 milyar Euro'luk yeni kurtarma paketini bugün onaylamalarının mümkün gözükmediğini söyledi. 

Almanya Başbakanı Merkel'in kurtarma paketini denetlemek için Atina'ya bir AB komiseri gönderilmesi önerisi Yunanistan'da büyük tepki çekti. Zirve öncesi Yunanistan'ın tepkisini düşürmek için Merkel yumuşak mesajlar verdi. AB kulislerinde Almanya Başbakanı'nın önerisi "Merkel Yunanistan'a şerif atıyor" şeklinde yorumlanmıştı. 

Yunanistan'ın tahvil takası görüşmelerinde imzaların henüz atılmaması nedeniyle ikinci kurtarma paketi görüşmeleri resmen başlatılmayacak. Liderlerin kalıcı kurtarma fonu için resmi imzaları ise bugün atması bekleniyor.

İngiltere'nin katılmayacağını açıkladığı anlaşmayla bütçe disiplininden taviz veren ülkeler yarı otomatik yaptırımlara hedef olacak.

Anlaşma taslağında, bütçe açıklarının hedeflerin üzerinde kalması halinde ''düzeltme mekanizmasının otomatik olarak devreye gireceği'' belirtiliyor.

Bu yönüyle AB'ye mali kuralı getirecek anlaşmayla üye ülkelerin yapısal bütçe açıklarının gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 0.5'ini aşamayacağı kayda geçiriliyor.

Taslakta, zordaki ülkeleri kurtarmak için oluşturulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) adlı fondan faydalanabilmek için anlaşmaya taraf olma şartı aranacağı belirtiliyor.

Almanya'nın ısrarıyla gündeme gelen yeni anlaşmanın 1 Mart'ta imzalanması ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

AB zirvesinde liderlerin ayrıca, bu yıl aktif hale gelecek 500 milyar Euro'luk kalıcı kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'yla ilgili son detayları kararlaştırması bekleniyor.


YUNANİSTAN İÇİN IMF BEKLENECEK 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirveye girişinde yaptığı açıklamada, bankalarla yürütülen borç silme pazarlıklarının henüz sonuçlanmaması nedeniyle Yunanistan'a 130 milyar Euro'luk yeni kurtarma paketini bugün onaylamalarının mümkün gözükmediğini söyledi.

Merkel, Yunanistan'ın mevcut ekonomik durumu hakkında Uluslararası Para Fonu'nun hazırlayacağı raporu da görmek istediklerini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen de Yunanistan'a yardım eden ülkeler olarak burada neler olup bittiği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.


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