Merkel'in mülteci politikası 'oylanıyor'

Almanya'nın kuzey doğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bugün meclis seçimleri yapılıyor.

Seçimler, Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikası açısından çok önemli bir sınav olarak görülüyor.

Göçmen ve İslam karşıtı söylemiyle bilinen Almanya İçin Alternatif AfD partisinin Merkel'in partisi Hristiyan Demokratik Birlik Partisi CDU'dan daha fazla oy alması bekleniyor.

Bunun gelecek yılki federal seçimlerden önce Merkel'i zor duruma düşürebileceği belirtiliyor.

Ancak tüm partiler AfD ile koalisyon olasılığını dışladı. Bu durumda partinin eyalette hükümet kurma şansı yok.

Fakat bu parti, son bir yıl içinde bölgesel seçimlerde önemli kazanımlar elde etti.

Merkel'in seçim bölgesi de, Doğu Almanya'daki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde.

Merkel seçim kampanyası sırasında eyalette başabaş bir mücadele yaşanacağını belirterek, her bir oyun önemli olduğunu söylemişti.

Kamuoyu yoklamaları seçimlerden merkez sol Sosyal Demokrat'ların yüzde 28 civarında oyla birinci parti çıkabileceğine işaret ediyor. AfD'nin yüzde 23, CDU'nun da yüzde 20 civarında oy alması bekleniyor.

AfD'nin daha çok merkez sağ CDU'nun oylarını hedef aldığı belirtiliyor.

Almanya geçen yıl 1.1 milyon mülteci kabul etti.

Bu karardan sonra ülkede göçmen ve mülteci karşıtılığı yükselişe geçti.

Almanya'ya gelen mültecilerin sadece yüzde 2'sinin Mecklenburg-Vorpommern'e yerleştiği belirtiliyor.