Merkel'in iltica paketine tepki



Yoğun mülteci akınıyla başa çıkabilmek için büyük koalisyon ortakları arasında kararlaştırılan önlemler paketi muhalefet tarafından eleştiriliyor. Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, kalma ümidi olmayanların derhal sınır dışı edilmesini öngören yeni uygulamanın iltica hakkını törpüleyeceğini söyledi.

Riexinger mülteci adaylarının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan prosedüre tabi tutulacağını belirtirken Yeşiller Partisi milletvekili Robert Habeck de yeni iltica yasasının Almanya ve korunmaya muhtaç olanlara değil de sadece büyük koalisyon ortaklarının yararına olduğunu söyledi.

Muhalefetten eleştiri

Haftalar alan tartışmaların ardından perşembe akşamı Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerin genel başkanları yeni iltica düzenlemesi üzerinde mutabakat sağladı. Başbakan Angela Merkel amacın başvuruyu izleyen iltica işlemlerini hızlandırmak olduğunu ve başvurusunun kabul edilme şansı düşük olan yabancılar için özel başvuru merkezleri kurulacağını açıkladı. Merkel iltica başvurularının karara bağlanmasının azami üç hafta sürmesini öngördüklerini söyledi.

Yeşiller Partisi'nden Habeck, bazı eyaletlerde yabancıların başvuruda bulunmak için altı ay bekletildiğini belirtti ve işlemleri hızlandırma taahhüdü derhal yerine getirmesi için Başbakan Merkel'e çağrıda bulundu. Habeck, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada federal devletin özel başvuru merkezlerindeki işlemleri nasıl kısaltabileceğini kestirmenin güç olduğunu ve aile birleşiminin zorlaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini söyledi. Aksi takdirde kadın ve çocukların tek başlarına Akdeniz üzerinden Avrupa'daki yakınlarına kavuşmaya çalışacaklarını belirten Yeşiller Parti milletvekili koalisyon zirvesinde alınan kararların somut ilerleme getirmediğini ve sadece Birlik partileri ile küçük koalisyon ortağı arasındaki tartışmanın sonlandırılmasına yaradığını dile getirdi.

Eyalet başbakanlarından uzlaşmaya onay

Başbakan Angela Merkel genel başkanlar arasındaki üçlü zirvenin ardından eyalet başbakanları ile bir araya geldi. Mülteci adaylarının kayıt altına alınması ve başvurusu reddedilenlerin geciktirmeden sınır dışı edilmesi, federal devlet ile eyalet yönetimleri arasındaki tartışmaların ana temasını oluşturuyor.

Eyalet hükümetlerinin başbakanları Almanya'da kalması mümkün olmayan başvuru sahiplerinin kısa zamanda geri gönderilmesinin rahatlatıcı etki yapacağını, ancak bu gruptaki mülteci sayısının son derece az olduğunu dile getirdi. Berlin'de varılan uzlaşmanın mülteci akınının idare edilmesine yardımcı olacağını belirten Saarland Eyaleti Başbakanı Annagret Kramp-Karrenbauer, korunmaya muhtaç olanların kabul edilip kısa zamanda Alman toplumuyla kaynaştırılabilmesi için başvurusu kabul edilmeyenlerin sınırdışı edilmesi gerektiğini söyledi.