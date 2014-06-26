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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'in halefi kim olacak?

Almanya'da sonuçları yeni açıklanan kamuoyu araştırması, Almanların Başbakan Angela Merkel'den sonra kimi başbakan olarak görmek istediği sorusuna yanıt verdi.

26 Haziran 2014 16:22


Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu Merkel'den sonra Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i başbakanlık koltuğunda görmek istiyor.

Sonuçları Cicero dergisinde açıklanan ankete katılanların yüzde 40'ı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in halefi olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Steinmeier'i uygun gördü.

Ankete katılanların yüzde 15'i CDU'lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i, yüzde 14'ü SPD'li Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'i ve yüzde 10'u da CDU'lu İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'yi Merkel'den sonra başbakan olarak görmek istediğini dile getirdi.

SPD'li Steinmeier, yüzde 32 ile Birlik partilerinin taraftarları arasında von der Leyen ve de Maiziere'den daha fazla sempati topladı.

Steinmeier, SPD içinde de Genel Başkan Sigmar Gabriel'den daha fazla destek görüyor. Sosyal Demokrat Parti taraftarlarının yüzde 58'i Steinmeier'in yanında yer alırken, yüzde 20'si ise Gabriel'i destekledi.

Forsa'nın anketine bin 8 kişinin katıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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