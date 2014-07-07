Merkel'in Çin ziyaretinde Türk bayrağı krizi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dört günlük Çin gezisinde, ekibinin bir bayrak hatası yaptığı ortaya çıktı. Almanya kafilesi için hazırlanan rozetlerde Çin bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı.

ABD merkezli internet haber sitesi Huffington Post’un Almanya edisyonunda “Utandıran Hata: Merkel’in ekibi Çin bayrağını tanımıyor” başlığıyla yer alan habere göre, Almanya kafilesi gezi için hazırlanan rozetlerde Çin bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı.

“Dostluk bayrağı” ismiyle hazırlanan iki ülke bayraklarının yer aldığı rozetlerdeki yanlışlığı Alman gazeteci Robin Alexander da Twitter hesabından paylaştı.

Alexander, Almanya ve Türkiye rozetlerinin yan yana görüldüğü fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımın altına “Dostluk bayraklarını rozetlerin üzerine yapıştıran, yanlış bayrağı seçmiş” notunu düştü. Merkel’in dış gezilerinde kafilesinde olanların, o ülkeyle Almanya bayrağının yan yana yer aldığı dostluk rozetleri takılmasını bir gelenek haline getirdiği biliniyor.

Bayrak krizine ilişkin Merkel’in ne tepki verdiği bilinmezken bazı sosyal medya kullanıcıları yanlışlığı ironik bir dille eleştirdi. Huffington Post’taki haberde ise, Alman ekibin bayrağı kontrol etmeyerek Çin ziyaretini yeteri kadar ciddiye almadığı iması yapıldı. Almanya hâli hazırda Çin’in Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı konumunda.

İki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl 161,6 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu rakam, Çin-AB arasındaki toplam ticaretin 3’te 1’ine denk düşüyor.