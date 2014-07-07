T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel'in Çin ziyaretinde Türk bayrağı krizi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin ziyareti için özel hazırlanan 'dostluk bayrağı' rozetlerinde hata yapıldığı ortaya çıktı

07 Temmuz 2014 16:05

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dört günlük Çin gezisinde, ekibinin bir bayrak hatası yaptığı ortaya çıktı. Almanya kafilesi için hazırlanan rozetlerde Çin bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı.

ABD merkezli internet haber sitesi Huffington Post’un Almanya edisyonunda “Utandıran Hata: Merkel’in ekibi Çin bayrağını tanımıyor” başlığıyla yer alan habere göre, Almanya kafilesi gezi için hazırlanan rozetlerde Çin bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı.

“Dostluk bayrağı” ismiyle hazırlanan iki ülke bayraklarının yer aldığı rozetlerdeki yanlışlığı Alman gazeteci Robin Alexander da Twitter hesabından paylaştı.

Alexander, Almanya ve Türkiye rozetlerinin yan yana görüldüğü fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımın altına “Dostluk bayraklarını rozetlerin üzerine yapıştıran, yanlış bayrağı seçmiş” notunu düştü. Merkel’in dış gezilerinde kafilesinde olanların, o ülkeyle Almanya bayrağının yan yana yer aldığı dostluk rozetleri takılmasını bir gelenek haline getirdiği biliniyor.

Bayrak krizine ilişkin Merkel’in ne tepki verdiği bilinmezken bazı sosyal medya kullanıcıları yanlışlığı ironik bir dille eleştirdi. Huffington Post’taki haberde ise, Alman ekibin bayrağı kontrol etmeyerek Çin ziyaretini yeteri kadar ciddiye almadığı iması yapıldı. Almanya hâli hazırda Çin’in Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı konumunda.

İki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl 161,6 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu rakam, Çin-AB arasındaki toplam ticaretin 3’te 1’ine denk düşüyor.

 

ETİKETLER

angela merkelalmanyaçin ziyaretitürk bayrağırozethatahuffington postrobin alexanderçin bayrağıutandıran hata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24