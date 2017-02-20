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Deutsche Welle

Merkel'in Cezayir ziyareti son anda iptal edildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti Cezayir Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu nedeniyle son anda iptal edildi.

20 Şubat 2017 22:20

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti son anda ertelendi. Ertelenme kararına gerekçe olarak Cezayir Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu gerekçe gösterildi.

Cezayir tarafından yapılan açıklamada Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın "akut bronşit" rahatsızlığından muzdarip olduğu belirtildi. Açıklamada "Cezayir ve Alman makamları resmi ziyaretin ertelenmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varmışlardır" dendi.

79 yaşında olan Bouteflika son 11 yılda birçok kez hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili yoğun spekülasyonlar mevcut olan Cumhurbaşkanı, 2016 yılında "düzenli tıbbi testlere" tabi tutulmak üzere bir süre Fransa'nın Grenoble kentinde kaldı. 1999 yılından bu yana iktidarda olan Bouteflika’nın şu anki görev süresi 2019 yılında sona eriyor.

Mülteci krizi konuşulacaktı

Merkel'in ziyaretinde Cezayirli yetkililerle mülteci krizini ele alması bekleniyordu. Görüşmelerde ekonomik ilişkiler, bölgenin güvenliği ve terörle mücadelenin de gündeme gelmesi planlanıyordu. Almanya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yönelen mülteci dalgasının daha etkin bir şekilde kontrol altına alınmasını istiyor.

Federal Alman Meclisi, Mayıs 2016'da aldığı Cezayir'in "güvenli ülke" olarak sınıflandıran bir kararı kabul etmişti. Böylece Almanya'ya gelen ve iltica başvurusu reddedilen Cezayirli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinin yasal olarak önü açılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/BÜ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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