Merkel'in 'ağlattığı' kızın ailesi konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rostock kentinde "Almanya'da iyi yaşam" başlıklı bir panele katılmış, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve mülteci politikası gibi çeşitli konularda öğrencilerle söyleşmişti.

Gençler arasında bulunan Filistin kökenli Reem Sahwil de panelde söz alarak kişisel deneyimini aktarmıştı. Filistinli kız, ülkesine geri gönderilmekten korktuğunu, ailesinin zor zamanlar geçirdiğini anlatmıştı.

Filistinli kıza karşılık veren Başbakan Merkel'in "Siyaset bazen zor olabiliyor. Sen elbette çok tatlı bir insansın. Biliyorsun ki Lübnan'daki mülteci kamplarında binlerce Filistinli var. Eğer biz onlara gelebilirsiniz dersek, eğer Afrika’dakilere hepiniz gelebilirsiniz dersek bununla baş edemeyiz” şeklindeki sözleri Reem'i ağlatmıştı.

Merkel bunun üzerine Filistinli kızın yanına giderek başını okşamış, ona teselli vermek istediğini söylemişti.

Merkel duygusuzlukla suçlandı

Başbakan Merkel'in Filistinli kızın gözyaşları karşısındaki tutumu sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Twitter'da #merkelstreichelt (Merkel okşuyor) hashtag'i yoğun şekilde etiketlenmiş, kimi kullanıcılar Başbakanı duygusuzlukla suçlarken kimileri de Merkel'in tavrını savunmuştu.

Filistinli mülteci aile bu olayın ardından Alman medyasının ilgi odağı oldu. DW muhabirinin sorularını yanıtlayan Reem'in babası Atıf Sahwil, "Medyanın aşırı ilgisi sinirimizi bozdu" dedi. Atıf Sahwil, "Herkes onunla söyleşi peşinde. Okuldan karnesini alabilmesi için evden gizlice çıkarmak zorunda kaldım" diye konuştu. Babasının aktarımına göre Reem'in karnesi pekiyilerle dolu.

'Arap liderlerinden beklemeyeceğiniz bir davranış'

Reem Sahwil, doğuştan yürüme engelli. Babası Almanya'da tedavi görebilmesi için akraba ve yakınlarından 38 bin euro bağış toplayıp Almanya'ya gelmiş, kızını iki kere ameliyat ettirirken sığınma başvurusunda bulunmuş. 2011 tarihinde yaptığı sığınma başvurusu hâlâ bekleme aşamasında. Kızı Reem ise geçen süre içinde dil öğrenip Almanya'ya hızla uyum sağlamış. Reem, ameliyatlara rağmen yürüyemiyor.

Atıf Sahwil Başbakan Angela Merkel'in paneldeki tutumunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sahwil "Sayın Merkel hiçbir Arap liderinden beklemeyeceğiniz bir davranış sergiledi. Merkel'in başbakan olarak halka açık olması, Almanya'da normaldir" dedi. Atıf Sahwil kızının söz alarak mültecilerin hayat koşullarıyla ilgili bir konuşma yapmış olmasından da memnuniyet duyduğunu belirtti.