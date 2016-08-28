Merkel'e 'mülteci politikası' eleştirisi



Ekonomi Bakanı ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanı Sigmar Gabriel, Almanya Başbakanı Merkel'in mülteci politikasına ilişkin mesafeli tutumunu sürdürüyor. Alman ZDF kanalındaki yaz mülakatları serisinde konuşan Gabriel mülteci krizi ile ilgili olarak, "Birlik partileri -CDU ve CSU- ortaya çıkabilecek sorunları hafife aldı" dedi.

"Biz her zaman Almanya'nın her yıl 1 milyon insanı kabul etmesinin düşünülemez olduğunu söyledik" diyen Gabriel, Merkel'in "Biz bunu başarırız" sözlerine de göndermede bulundu. Sürekli olarak 'Biz bunu başarırız" demenin yeterli olmadığını belirten Gabriel, "Bunu başarabilmemizin koşulları oluşturulmalı, CDU ve CSU bunu hep engelledi" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci krizindeki açık kapı politikası ve "Biz bunu başarırız" (Wir schaffen das) sözleri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Almanya 300 bin mülteci bekliyor

Öte yandan Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Başkanı Jürgen Wiese, bu yıl Almanya'ya 300 bin dolayında mültecinin gelmesinin beklendiğini açıkladı. Wiese, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, kendimizi "250 ila 300 bin mülteciye göre ayarlıyoruz, kapasitemizi buna göre beliriliyoruz" dedi.

"Baskı altına gireriz"

300 binden biraz daha az kişinin gelmesinin beklendiğini söyleyen Wiese, "Bu sayıya kadar kururmumuz iyi işleyeceğini garanti edebilir" dedi. Ancak Wiese, daha fazla mültecinin Almanya'ya gelmesi durumunda, baskı altına gireceklerini kaydetti. Yine de geen yılki kadar yoğun göç beklemediklerini belirten Wiese, Almanya'da iltica süreçlerinin öngörülenden daha uzun sürdüğü serzenişinde bulundu.