T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e 'mülteci politikası' eleştirisi

Almanya'da koalisyon ortağı SPD'nin genel başkanı Sigmar Gabriel, Merkel'in mülteci politikasını eleştirdi. Gabriel, ortaya çıkabilecek sorunların hafife alındığını savundu.

28 Ağustos 2016 16:40


Ekonomi Bakanı ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanı Sigmar Gabriel, Almanya Başbakanı Merkel'in mülteci politikasına ilişkin mesafeli tutumunu sürdürüyor. Alman ZDF kanalındaki yaz mülakatları serisinde konuşan Gabriel mülteci krizi ile ilgili olarak, "Birlik partileri -CDU ve CSU- ortaya çıkabilecek sorunları hafife aldı" dedi.

"Biz her zaman Almanya'nın her yıl 1 milyon insanı kabul etmesinin düşünülemez olduğunu söyledik" diyen Gabriel, Merkel'in "Biz bunu başarırız" sözlerine de göndermede bulundu. Sürekli olarak 'Biz bunu başarırız" demenin yeterli olmadığını belirten Gabriel, "Bunu başarabilmemizin koşulları oluşturulmalı, CDU ve CSU bunu hep engelledi" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci krizindeki açık kapı politikası ve "Biz bunu başarırız" (Wir schaffen das) sözleri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Almanya 300 bin mülteci bekliyor

Öte yandan Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Başkanı Jürgen Wiese, bu yıl Almanya'ya 300 bin dolayında mültecinin gelmesinin beklendiğini açıkladı. Wiese, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, kendimizi "250 ila 300 bin mülteciye göre ayarlıyoruz, kapasitemizi buna göre beliriliyoruz" dedi.

"Baskı altına gireriz"

300 binden biraz daha az kişinin gelmesinin beklendiğini söyleyen Wiese, "Bu sayıya kadar kururmumuz iyi işleyeceğini garanti edebilir" dedi. Ancak Wiese, daha fazla mültecinin Almanya'ya gelmesi durumunda, baskı altına gireceklerini kaydetti. Yine de geen yılki kadar yoğun göç beklemediklerini belirten Wiese, Almanya'da iltica süreçlerinin öngörülenden daha uzun sürdüğü serzenişinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSPDSigmar Gabriel MerkelBakanıSosyal Demokrat PartiSigmar Gabriel Almanya Başbakanı MerkelZDFGabrielCSU-Gabriel MerkelCDUCSUBaşbakanı MerkelAlmanya GöçMülteciler DairesiBaşkanı Jürgen WieseSonntag34;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24