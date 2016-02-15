Merkel'e karşı isyan büyüyor



Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Almanya Başbakanı Angela Merkel’in iltica politikasına açıkça cephe aldı. Şimdiye kadar sadece sekiz iltica başvurusunu kabul eden Slovakya’nın Başbakanı Robert Fico, Merkel’in mültecilere sınırları açmakla hata yaptığını ve şimdi bütün AB’yi bunun ceremesine ortak etmeye çalıştığını söyledi. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Polonya’nın yer aldığı Visegrad Grubu iltica politikasında ‘Almanya’yı izlemeyeceğini ve Almanya’nın davet ettiği mültecilerle ilgilenmeyeceğini’, duyurdu.

Dört ülkenin başbakanları Prag’da bir araya gelecekleri Bulgaristan ve Makedonya başbakanları ile hızı kesilmeyen mülteci akınına karşı AB’nin dış sınırlarını koruma imkânlarını görüşecekler. Yaz aylarından bu yana yüz binlerce mültecinin Avrupa’ya ayak bastığı Yunanistan buluşmaya katılmıyor. Atina yönetimi Makedonya’nın Balkan rotası üzerindeki sınırını kapatması durumunda mültecilerin Yunanistan’da kalmasından endişe ediyor.

Avrupa Almanya’ya karşı

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre her gün ortalama 2 bin mülteci Türkiye’den Yunan adalarına geçiyor. Mültecilerin büyük bölümü AB ülkelerinden geçerek başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın kuzeyine gidebiliyorlar.

Perşembe günü başlayacak olan Brüksel’deki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde Fransa Başbakanı Manuel Valls da daha fazla mülteci kabul etmeyeceklerini duyurdu. Valls, Münih’teki uluslararası güvenlik konferansı sırasında ’30 bin mülteci almayı taahhüt ettiklerini ancak kendilerinden daha fazlasının istenemeyeceğini’, söyledi.

Slovakya Başbakanı Fico Almanya ve diğer bazı AB ülkelerini, mülteci politikasında farklı görüşte olan ortaklarına kendi politikalarını dikte ettirmeye çalıştığını söyledi. Slovakya Başbakanı, Almanya’nın Prag’daki Visegrad Grubu buluşmasını diplomatik yollardan protesto ettiğini de söyledi. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri kısıtlayıcı iltica politikası uygulanmasından yana.

Merkel’in ümidi Türkiye’de

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye üzerinden gelen Suriyeli mültecilerin orta vadede AB ülkeleri arasında paylaştırılmasını sağlamaya çalışıyor. Almanya aynı zamanda en fazla mülteci barındıran Avrupa ülkesi Türkiye’nin AB’ye olan sınırlarını mültecilere kapatmasını da istiyor. Mültecileri AB üyeleri arasında paylaştırma talebine karşı çıkan Macaristan ve Polonya hükümetleri ülkelerine daha fazla mülteci kabul etmeyeceklerini duyurmuşlardı. Bazı AB ülkelerinin, Yunanistan sınırını kapatmasında Makedonya’ya yardımcı olunabileceğini açıklaması da AB’nin iltica politikasındaki bölünmüşlüğü gözler önüne seriyor.

Alman Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner Başbakan Merkel’in tartışmalı tutumu yüzünden AB zirvesinde iltica politikasıyla ilgili mutabakat sağlayamadığı takdirde meclisten güvenoyu istemesi gerektiğini söyledi. Lindner, Alman Haber Ajansı’na (dpa) verdiği demeçte Angela Merkel’in otoritesinin sarsıldığını belirtti. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik, Almanya’nın mülteci sayısına üst sınır getirmediği takdirde Anayasa Mahkemesine başvuracağını duyurmuştu.

Yunanistan baskı altında

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin işveren kanadı, mülteci akınına karşı AB’nin dış sınırlarını koruyamadığı gerekçesiyle Yunanistan’ın vizesiz seyahat bölgesi Schengen’den ihraç edilmesinin gündeme getirilmesini istedi. Hristiyan Demokrat milletvekili Wolfgang Steiger ‘Die Welt’ gazetesine verdiği demeçte, ‘Yunanistan’ın sınırlarını korumamasının Schengen bölgesine zarar verdiğini ve AB zirvesinde kriz konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Yunanistan’ın Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiğini’, belirtti. Alman Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise mülteci politikasında Yunanistan’ın tecrit edilemeyeceğini ve Avrupa’nın sınırlarına ilgili ülkelerin onayı alınmadan yeniden şekil verilemeyeceğini söyledi.

Yunanistan’da kurulması planlanan beş mülteci başvuru merkezinden ikincisi de hizmete açıldı. Bin 100 kişi kapasiteli merkez, Sakız Adası’nda bulunan hava limanının yakınlarındaki eski bir fabrika binasında kuruldu.