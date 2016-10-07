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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'e destek artıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci politikaları nedeniyle oldukça eleştirildi. Ancak son anketler Başbakana desteğin yine yükselişe geçtiğini gösteriyor.

07 Ekim 2016 20:08

Almanlar Başbakanları Angela Merkel'den ne denli memnun? Almanya'da her ay Infratest dimap şirketi tarafından düzenli olarak yapılan ve seçmen eğilimini belirlemeye yönelik anketin sonuçlarına göre, Merkel'e destek yüzde 9 oranında arttı.

Ancak Merkel, anket sonuçlarına göre birinci sırada yer almıyor. Sonuca göre, seçmenlerin en çok beğendiği siyasetçi yüzde 75'lik destekle Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier. İkinci sırada yüzde 63 destekle Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble yer alırken Merkel ancak yüzde 54'lük destekle üçüncü sırada yer alabildi.

Merkel üçüncü sırada yer almasına rağmen, bu oran en az iki kişiden birinin başbakanın politikalarını desteklediğini gösteriyor. Merkel'den duyulan memnuniyetin yüzde 9 oranında arttığını ortaya koyan anket aynı zamanda seçmenin hükümetten ziyade başbakana destek verdiğini ortaya koydu. Zira anket seçmenin en az yüzde 52'sinin hükümetten memnun olmadığına işaret ediyor. Siyasi partilerin seçmenin gözündeki yeri ise çok daha düşük düzeyde.

Seçmenin güveninin azalmasında en önemli nedenlerinden biri olarak hükümetin yaklaşık bir yıldır mücadele ettiği mevcut mülteci krizi gösteriliyor. Almanya'ya 2015 yılında 890 bin mülteci geldi. Başbakan Merkel'in izlediği mülteci politikası desteğin yanı sıra eleştirileri de beraberinde getirdi.

Ancak Almanya'da seçmenin siyasete olan güveninin düşük seyretmesinin tek nedeni mülteci politikaları olmadığını ortaya koyan sonuçlar da var. Zira anket sonuçlarına göre, siyasilerin giderek vatandaşlarından uzaklaşmasının da bunda etkili olduğu anlaşılıyor. Bu da sağ popülist siyasilerin işine yarıyor. Özellikle Almanya'nın doğusunda taraftar bulan sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) destekleyen ve ankete katılanların yüzde 80'i Almanya'da demokrasinin işleyişinden memnun değil. Sol Partili anket katılımcılarında da bu oran yüzde 55.

© Deutsche Welle Türkçe
DW, dpa MK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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