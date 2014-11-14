Merkel’e burun öpücüğü



Merkel resmi temaslarda bulunmak Yeni Zelanda'yı ziyaret etti. Almanya Başbakanı Maori halkının geleneksel şarkıları, dansları ve burun öpücüğü ile karşılandı.

Merkel ülkenin en büyük kenti ve ekonomi merkezi Auckland'da Başbakan John Key ile bir araya geldi. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi ekonomi alanında ilişkilerin derinleştirilmesi oldu. İki ülke arasındaki ticaretin hacmi 2013 yılında 1,65 milyar euro olarak kaydedilmişti.

Adalar üzerine kurulu ülkenin yerlileri olan Maoriler, Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 15'ini oluşturuyor. Uzun müzakerelerin ardından birkaç yıl önce Maori gruplarına geçmişte gördükleri baskı ve mülksüzleştirme nedeniyle tazminat ödenmesine karar verilmişti. Ayrıca yerlilere orman alanlarının bırakılması da kabul edilmişti.

Siyaset sahnesinde de yer alan Maoriler Başbakan John Key ve muhafazakar Ulusal Parti'ye destek veriyor.