-MERKEL'E BİR YANIT DA GÜL'DEN BALIKESİR (A.A) - 14.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine, Birliğin temel ilkeleri ihlal edilerek alındığını belirterek, ''Avrupa'nın en güçlü ülkesinin (Almanya) daha dikkatli ve yapıcı olmasını beklerdim'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Balıkesir'e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Valiliği ziyaret etti. Valilik önündeki vatandaşlar tarafından çiçekler, balonlar ve konfetilerle karşılanan Gül'ün boynuna Balıkesir Yörükler Federasyonu üyelerince keyfiye takıldı ve üzerinde adı yazılı olan Beşiktaş spor kulübünün ambleminin bulunduğu minyatür halı armağan edildi. Tören mangasını selamladıktan sonra halka hitap etmek üzere Valiliğin girişine geldiği sırada Valilik binasında Cumhurbaşkanı Gül'ün başından aşağı gül yaprakları döküldü. Gül, halka hitaben yaptığı konuşmada Balıkesirlilere selamlarını ve en iyi dileklerini iletti, gösterilen sevgiye teşekkür etti. Gül, ''Sizin şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür'' diye konuştu. Balıkesir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gül, kentin milli mücadele ateşinin yakıldığı merkezlerden biri olduğunu söyledi. Gül, tüm kamu görevlilerinin vatandaşlara hizmet etmek, ayrım yapmadan tüm vatandaşları kucaklamak ve en güzel imkanları hazırlamak için çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşlardan da devlete ve millete sahip çıkmasını istedi. -SORULAR- Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan'ın makamına geçti. Vali Arslan, Cumhurbaşkanı Gül'e Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş kilim, kolonya ve aralarında zeytin ve zeytinyağının da bulunduğu yöresel ürünler hediye etti. Gül, Balıkesir'in tarım alanındaki zenginliğinden bahsederken, kendisine hediye edilen zeytin ve zeytinyağından oluşan kahvaltı tepsisi hazırlandı. Zeytinyağının tadına bakan Cumhurbaşkanı Gül, beğenisini, ''Bundan güzel bir şey olamaz'' sözleriyle dile getirdi. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ''Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu'' yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şöyle konuştu: ''Hükümetin bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Almanya, Avrupa'nın en güçlü, lokomotif ülkesi. Avrupa'nın en güçlü ülkesinin bu tip sorunlarla ilgili daha dikkatli, daha yapıcı olmasını beklerdim. Rum kesimi, AB'nin temel ilkeleri ihlal edilerek Birliğe üye alındı. Rum kesiminin Kıbrıs sorunu hallolmadan AB'ye üye olamaması gerekiyordu. Kıbrıs dosyası Birleşmiş Milletlerde tartışılırken, Barış Gücü varken, sorunlu bir Ada'yı üye alarak AB temel ilkelerini çiğnemiştir. Barışın gerçekleşmesi için yapıcı, tarafları incitmeyecek şekilde hareket edilmeli. 2004'te referanduma sunulan Annan Planı, aynı zamanda AB'nin de planıydı. O dönem AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri olan Günter Verheugen 'Rumlar bizi kandırdı' dedi. Sayın Merkel'in bunları bilerek konuşması gerekirdi. Açıklamalarına üzüldüm.'' Gül, Ceza Muhakemesi Kanununun tahliye süreleriyle ilgili 102. maddesine ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine, bu tartışmaların çekişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'de köklü bir adalet reformuna ihtiyaç bulunduğunu daha önce de açıkladığını hatırlatan Gül, şöyle konuştu: ''Hep tezat içinde oluyoruz. 'Tutukluluk süresi uzun' diyoruz. Öbür taraftan, 10 senede mahkeme sonuçlanmıyor ve tutukluluk süresi kısa gibi gözüküyor. Yargılamanın hızlandırılması, hakim savcı sayısının artırılması, eğitimlerinin iyileştirilmesi ihtiyaç. Bunlar, el birliğiyle olacak şeyler.'' Cumhurbaşkanı Gül, yargı organlarının başkanlarını söz konusu tartışmalar kapsamında davet edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de, ''Bir bakayım, değerlendiririm'' karşılığını verdi.