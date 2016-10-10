Merkel'den yoksul Nijer'e destek sözü

Dünyanın en fakir ülkesi sayılan Nijer Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel bu ülkeye kaçak göçle mücadelesinde yardımcı olunacağını açıkladı. Başkent Niamey'de Devlet Başkanı Mahamadu Issufu ile bir araya gelen Merkel, Nijer'e askeri nakliyat aracı ve haberleşme ekipmanı vereceklerini söyledi. Başbakan Merkel, insan kaçakçılığıyla geçinenlerin Almanya'nın yardımıyla çalışma imkânına kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.

Nijer Devlet Başkanı Issuffu, kaçak göçün önlenmesinde ve yüzlerce kişinin çöllerde hayatını kaybetmesinin önlenmesi gerektiği hususunda Angela Merkel ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

AB fonlarından yapılması planlanan 1 milyar 800 milyon euroluk yardımın yetmeyeceğini ve ülkesinin bir çeşit Marshall Planı'na ihtiyacı olduğunu belirten Issuffu, kaçak göçle mücadelenin en az bir milyar euro gerektirdiğini ve ülkesinin yoğun desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Angela Merkel ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya uygulanan Marshall Planı'na benzer bir programın başlatılmasını reddetti. Nijer'in kullanımına açılan yardımların eğitim gibi somut alanlarla harcanması gerektiğini ve mali kaynak yetmediği takdirde Almanya'nın üzerine düşen payı artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Nijer, Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli transit ülkesi sayılıyor. Her yıl on binlerce kişi Akdeniz sahiline ulaşmak için Nijer'den geçiyor.

Dünyanın en fakir ülkesi

Almanya Başbakanı Merkel ayrıca Nijer ordusuna 10 milyon euroluk donanım yardımı yapacaklarını ve bölge halkına çalışma olanağı yaratılabilmesi için de 17 milyon euroluk destekte bulunacaklarını söyledi. Kalkınma olmadan kaçak göçle mücadeleye odaklanmanın mümkün olmadığını belirten Merkel, Nijer hükümetiyle işbirliğinin Almanya İçişleri Bakanlığı bünyesinde koordine edileceğini duyurdu.

Uluslararası Göç Merkezi şubat ayından bu yana 290 bin göçmenin Libya ve Cezayir'e gitmek üzere Nijer'den yola çıktığını saptadı. Göçmenler Cezayir'den İspanya, Libya'dan ise İtalya yönünde yollarına devam ediyor. İnsan tacirlerinin haftada ortalama 5 bin euro kazandıkları tahmin ediliyor.

Yaklaşık 18 milyon Nijer nüfusunun yarıdan fazlası fakirlik sınırının altında hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Kadınların yedi ila sekiz çocuk dünyaya getirdikleri ülkede nüfusun yarısı 15 yaşından küçük genç ve çocuklardan oluşuyor.

Terör milisi Boko Haram'ın da faaliyet gösterdiği Nijer'de 2009 yılından bu yana en az 14 bin kişi teröristler tarafından öldürülmüştü. Almanya komşu Mali'deki terörle uluslararası mücadeleye 570 askerle katılıyor. Almanya, Mali silahlı kuvvetlerinin eğitim programını üstlenmişti.

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DW/dpa/AFP/AG/HS