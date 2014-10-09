Merkel'den Türkiye'ye IŞİD eleştirisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yi IŞİD’e karşı bir şey yapmamakla itham etti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Federal Parlamento Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Merkel, “Aslında bir NATO ülkesinden önceliklerini iyi belirlemesi ve ona göre hareket etmesi beklenir. IŞİD ile mücadele de Ankara açısından öncelikli bir konudur” diyerek Türkiye’yi eleştirdi

Gazeteye göre, Hamburg’da çıkan gerginlikle ilgili olarak da konuşan Merkel, Ankara’nın tutumunun Almanya’yı da etkilediğini ifade etti. Haberde, "Durum karmaşık ve Merkel radikalleşmeyi endişeyle izliyor" denildi.