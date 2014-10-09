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Dünya

Merkel'den Türkiye'ye IŞİD eleştirisi

'Bir NATO ülkesinden önceliklerini iyi belirlemesi ve ona göre hareket etmesi beklenir'

09 Ekim 2014 15:52

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yi IŞİD’e karşı bir şey yapmamakla itham etti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Federal Parlamento Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Merkel, “Aslında bir NATO ülkesinden önceliklerini iyi belirlemesi ve ona göre hareket etmesi beklenir. IŞİD ile mücadele de Ankara açısından öncelikli bir konudur” diyerek Türkiye’yi eleştirdi

Gazeteye göre, Hamburg’da çıkan gerginlikle ilgili olarak da konuşan Merkel, Ankara’nın tutumunun Almanya’yı da etkilediğini ifade etti. Haberde, "Durum karmaşık ve Merkel radikalleşmeyi endişeyle izliyor" denildi.

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