Merkel'den Türkçe seçim afişi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, genel seçimlere iki gün kala Almanya'daki Türk seçmenlerin desteğini almak için Türkçe afiş hazırlattı.

Almanya 24 Eylül'de Federal Meclis seçimi için sandık başına gidiyor. Yeni parlamentonun belirleneceği seçimde, Angela Merkel'in başbakanlığını 4. döneme taşıyıp taşıyamayacağı da görülecek. Merkel, seçimlerde Türk seçmenlerden oy alabilmek içinTürkçe afişler hazırlattı. Merkel'in partisi CDU tarafından hazırlanan afişlerde, Türk seçmenlerden oy vermeleri isteniyor. Daha çok ekonomik vaatlerin yer aldığı afişlerden Türk seçmenlerden CDU'ya oy vermeleri isteniyor.

TIKLAYIN- Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere: Türkiye düşmanlığı yapan partilerin hiçbirine oy vermeyin!

Almanya ile Türkiye arasında bir süredir devam eden gerginlik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenlere yaptığı "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısından sonra daha da ilerlemişti. Almanya, Erdoğan'ı kendi içişlerine karışmakla suçlamıştı.

TIKLAYIN- Merkel, Almanya'daki Türklere seslendi: Burası sizin eviniz