Merkel'den Trump'a G20 zirvesi öncesi 'iklim' eleştirisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesinin ana gündem maddesinin "iklim değişikliğiyle mücadele" olduğunu açıkladı. Merkel, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çeken ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştirdi.

Angrela Merkel Almanya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "izolasyonist ve korumacı" politikalar izlediğini söyledi.

Merkel, Trump'ın anlaşmadan çekilme kararının ardından iklim değişikliğiyle mücadelenin zor olacağını bildiğini ancak sorunun Avrupa için öncelik oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

"Farklılıklar gayet açık ve bunu kapatmaya çalışmak dürüst olmamak anlamına gelir" diyen Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği koşulsuz olarak Paris'ta yapılan anlaşmanın yanında. Bu hızla ve kararlıkla uygulayacak. Üstelik ABD'nin bu anlaşmadan geri çekilmesinin ardından bunu başarıya dönüştürmek için daha da kararlıyız.

"Bu dünyanın sorunlarının izolasyonist ve korumacılıkla çözüleceğini sananlar çok yanılıyor."

Ev sahibi ülkenin G20 zirvesinin gündem maddelerini belirleme hakkı bulunuyor.

Donald Trump, "ülkesini yoksullaştırma" amacı taşıdığı gerekçesiyle 1 Haziran'd ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmiş ve "adil bir anlaşma" istediklerini söylemişti.

Trump anlaşmanın ABD'ye 3 trilyon dolara mal olacağını ve 6,5 milyon Amerikalının işsiz kalacağını iddia etmiş ve Çin ile Hindistan gibi ülkelere bu konuda daha hoşgörülü davranıldığını öne sürmüştü.

Paris İklim Anlaşması atmosfere salınan karbon gazlarının sınırlanmasını öngörüyor.