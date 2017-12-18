Merkel'den Tolu’nun tahliyesiyle ilgili açıklama

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu hakkında tahliye kararı çıkması Berlin'de memnuniyetle karşılandı. Başbakan Angela Merkel temkinli bir açıklamayla yetinirken, Alman siyasiler gazeteci Deniz Yücel için de tahliye talep etti.

Türkiye’de sekiz aydan beri tutuklu bulunan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi Berlin'de memnuniyetle karşılandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mahkemenin kararını "Bu (Tolu'nun) serbest bırakıldığı gerçeği açısından bakıldığında çok iyi bir haber” sözleriyle değerlendirdi. Merkel, Berlin’de yaptığı açıklamada ancak diğer bir açıdan bakıldığında bunun tam olarak iyi bir haber olmadığını, çünkü Tolu'nun henüz ülkeyi terk etmesine izin verilmediğini ve davaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye’de tutuklu bulunan bütün Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için hükümetin her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de kararın açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. "Bu iyi olmasının yanı sıra iç rahatlatan bir haber” diyen Gabriel, bu kararla davanın sona ermediğini, ancak "ilk ve önemli adımın atıldığını” belirtti.

"Deniz Yücel de serbest bırakılsın" çağrısı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de cezaevinde bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in de serbest bırakılması gerektiğine işaret etti. Schulz, "Bu iyi ve çoktan zamanı gelmiş bir haber. Meşale Tolu serbest kaldı! Deniz'e ve herkese özgürlük” ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Meşale Tolu'nun tahliyesinin şartlı da olsa rahatlama ve memnuniyet” yarattığını belirterek, "Şimdi Deniz Yücel ve diğerleri için mücadele edilmeli” dedi.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir de, "Türkiye’nin hukuk devleti açısından içinde bulunduğu felaket durumunu değiştirmeyecek olmasına rağmen Tolu'nun tahliye edilmesini memnuniyetle” karşıladığını söyledi. Özdemir, Türk hükümetinden siyasi bütün tutukluları serbest bırakmasını ve Meşale Tolu gibi Alman vatandaşlarının ülkeyi terk etmesine izin vermesini talep etti.

Bir sonraki duruşma Nisan ayında görülecek

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti Meşale Tolu ile birlikte tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Yurtdışına çıkış yasağı koyulan Meşale Tolu, tahliye edildikten sonra karakolda haftada bir imza vermek zorunda olacak. Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan ve hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Tolu’nun bir sonraki duruşması 26 Nisan 2018 tarihinde görülecek.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) için muhabir ve çevirmen olarak çalışan ve Alman vatandaşı olan Tolu, 6 Mayıs’ta İstanbul’da tutuklanmıştı.

dpa/epd, JD/BK

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