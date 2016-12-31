Merkel'den teröre karşı birlik çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl mesajında "2016'nın zor sınavlarla dolu bir yıl” olduğunu vurguladı. Merkel bu yılın kuşkusuz en zorlu sınavının ise İslamcı terör olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı 2016'da Würzburg ve Ansbach'da yaşanan terör saldırılarını hatırlattı ve aralık ayında Berlin'deki terör saldırısında ölen 12 kurbanı andı.

Başbakan Merkel konuşmasında, devletin özgür bir ortamda vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacağı güvencesini verdi. Merkel bunun için "2017 yılında federal hükümet olarak, gerekli siyasi ve yasal değişiklikleri acilen yola koyacağız ve uygulayacağız” dedi.

Berlin saldırısının faili 23 yaşındaki Anis Amri'nin Almanya'ya mülteci olarak geldiğini hatırlatan Merkel, terör saldırılarının Almanya'ya güvende olmak için gelen kişilerce gerçekleştirilmesinin ise fazlasıyla "acı ve tiksindirici” olduğunu ifade etti. Merkel bu kişilerin gerçekten korunmaya muhtaç insanları da zor duruma düşürdüğünü vurguladı.

Almanya Başbakanı, uygulanan mülteci politikasını ve iç savaştan kaçan Suriyelilerin ülkeye kabul edilmesi kararını da yeniden savundu. Merkel "Bombalarla yerle bir edilmiş Halep'in fotoğraflarına baktığımızda, geçen yıl gerçekten yardımımıza ihtiyaç duyanları kabul etmemizin ve kadar önemli ve doğru olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Terörün nefret dolu dünyasına karşı alternatifin demokrasi, hukuk devleti ilkesi ve ülke değerleri olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı, demokrasiyi güçlendirmek için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği ve parlamenter demokrasi gibi kazanımların vatandaşların çıkarları ile ilgilenmediği yönündeki eleştiriler de değinen Merkel, aksine parlamenter demokrasinin insanların katılımını sağladığı ve onlara söz hakkı verdiğinin, üstelik bunu "barışçı yollarla ve saygı çerçevesinde” gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

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dpa/epd, DK/BW