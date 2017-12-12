Merkel'den SPD ile görüşmeler öncesi mesaj

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel, Parti Yönetim Kurulu ile Başkanlık Divanı'nın "istikrarlı bir hükümet oluşturulması" konusunda hem fikir olduğunu açıkladı. Merkel amacın Avrupa ve dünyanın önünde duran sorunları çözebilmek için "iş yapabilecek kapasitede" bir hükümet kurulması olduğunun altını çizdi.

"Moral ve destekle ön görüşmelere giriyorum"

Merkel bu kapsamda azınlık hükümeti formülünü istikrarlı bir çözüm olarak görmediğini bir kez daha yineledi. Başbakan "büyük bir moral ve büyük bir destekle Sosyal Demokratlar ile ön görüşmelere giriyorum" ifadesini kullandı.

Merkel Parti Yönetim Kurulu ile Başkanlık Divanı'nın oturumlarının sonrasında yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aralarında hem farklılıklar, hem de bir dizi ortak nokta olduğuna işaret etti. Merkel bunlar arasında sosyal refahın güvence altına alınması, istihdam, dijitalleşme, modernleşme, Almanya'da eşit hayat şartlarının oluşturulması ve Avrupa'nın gelişim sürecinin devam ettirilmesi gibi konuları saydı.

SPD "ucu açık" görüşmelerden yana

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geçen hafta üç gün süren parti kongresinden Hristiyan Birlik partileri ile ön görüşmelere geçilmesi kararı çıkmıştı. Bunun ön koşulu olarak da 11 maddelik bir ilkeler listesi benimsenmişti. Bu listede Almanya'daki bazı mülteci grupları için yeniden aile birleşimine izin verilmesi, Avrupa'nın güçlendirilmesi, emeklilik reformu, eğitime milyarlarca euro yatırım yapılması gibi SPD'nin önem verdiği konular yer alıyor.

SPD, Hristiyan Birlik Partileri ile (CDU/CSU) ilk aşamada "ucu açık" görüşmelerden yana ve azınlık hükümeti formülünü de dışlamıyor. CDU ise hızlı bir biçimde istikrarlı bir hükümet kurmayı istiyor.

13 Aralık çarşamba günü CDU lideri Angela Merkel ile CSU lideri Horst Seehofer'in, SPD Genel Başkanı Martin Schulz ve partilerin Federal Meclis Grup Başkanları ile ilk kez Berlin'de biraraya gelmesi bekleniyor.

SPD Parti Yönetim Kurulu ön görüşmelerin ardından Hristiyan Birlik partileri ile büyük koalisyonu yeniden oluşturmak üzere sondaj görüşmelerine geçip geçmeyeceğine cuma günü karar verecek. Bu durumda sondaj görüşmeleri en erken Ocak ayının başlarında başlayabilecek.

Paris ile sıkı işbirliği

Angela Merkel bugünkü basın toplantısında dış politikaya da değindi ve Almanya-Fransa ilişkilerinin daha da yoğunlaştırılması için çaba göstereceğini açıkladı. Başbakan Merkel, Almanya'da istikrarlı bir hükümetin Fransa ile birlikte Avrupa'nın geleceği için çalışabilmenin temelini oluşturucağını vurguladı.

Almanya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya attığı, Almanya ile Fransa arasında 2025 yılına kadar ortak bir işletmeler vergi sistemi hukuku oluşturma öneriyi de desteklediğini açıkladı. Bunun yanısıra dijitalleşme ve silah ihracat kurallarının standartlaştırılması gibi konularda da iki ülkenin daha sıkı işbirliğine gitmesi hedefleniyor.

DW/DPAReuters/AFP, ÇA/HT

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