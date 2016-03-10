Merkel'den sınırların kapanmasına tepki



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Balkan ülkelerinden geçen iltica güzergâhı üzerindeki sınırların kapatılmasını eleştirdi. Başbakan Merkel MDR Radyosu'na verdiği demeçte "herhangi birinin karar almasıyla problemin çözülemeyeceğini" söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) 28 ülkesinin de yararına olacak bir çözüm bulunması gerektiğine işaret eden Angela Merkel, sınırların kapatılmasının Almanya'ya gelen mülteci sayısını azalttığını, Yunanistan'daki durumu ise daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Bu durumun "sürdürülebilir ve kalıcı" olamayacağını belirten Almanya Başbakanı, “Türkiye ile anlaşmaya varamazsak, Yunanistan bu yükü ilelebet kaldıramayacaktır”, dedi. Angela Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinde Türkiye tarafından ortaya atılan çözüm formülüyle ilgili olarak Türkiye'den alınacak mültecilerin Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaştırılmasına Türkiye'nin tek başına karar vermeyeceğini ve ayrıntılar üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Alınacak kararlarda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı Merkel, BM yardım kuruluşunun mültecilerin Ürdün ve Lübnan'a yerleştirilmesi sırasında kazandığı tecrübelerden yararlanılabileceğini açıkladı. Angela Merkel, Yunanistan'da mahsur kalan mültecilerin zorla Türkiye'ye gönderilmelerinin söz konusu olmadığını ve her mültecinin yasal prosedürden yararlanma hakkı olduğunu, sözlerine ekledi.

Avusturya memnun

Avusturya İçişleri Bakanı Mikl-Leithner, AB İçişleri Bakanları Konseyi'nin mülteci kriziyle ilgili toplantısından önce yaptığı açıklamada, "Balkan rotası"nın kapalı kalacağını söyledi. Mikl-Leitner, “Balkan rotası sürekli olarak kapatılacaktır. Bu güzergâhtaki kontrolsüz kitle akını tarihe karışmalıdır. Avrupa, kontrolsüz mülteci akınına izin verilmeyeceğini gösterirse, Türkiye'den Yunanistan yönündeki göç baskısı da azalır”, dedi.

Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'nın sınırlarını mültecilere kapatmasından sonra Yunanistan'da mahsur kalan mültecilerin sayısı 35 bine yükseldi. Macaristan hükümeti, Avrupa'nın batısına ulaşabilmek için söz konusu ülkelerden geçmekte olan mültecileri durdurmak amacıyla güvenlik birimlerinin takviye edilmesini kararlaştırdı.

Tsipras tepkili

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Yunanistan'ın kaderine terk edilemeyeceği mealindeki sözlerine katıldığını ve tek taraflı değil, ortak kararlar alınması gerektiğini duyurdu. Tusk Batı Balkanlar üzerinden devam eden kural dışı göçün sonuna gelindiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Balkan ülkelerinin sınırlarını mültecilere kapatmasını sert bir dille eleştirdi. Tusk'un tutumunu da tenkit eden Tsipras, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, “Böyle devam ederse, Avrupa'nın geleceği olmaz”, dedi. Balkan rotasının tek taraflı kararlarla kapatıldığını vurgulayan Yunanistan Başbakanı Konsey Başkanı Tusk'tan, kararları göz ardı eden ülkeleri cesaretlendirmek yerine AB kararlarının uygulanmasıyla ilgilenmesini beklediğini açıkladı.