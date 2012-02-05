Merkel'den Sarkozy'e seçim desteği

T24

GÜNDEM EURO BÖLGESİ OLACAK



Fransız ve Alman ortak bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Başbakan Angele Merkel başkanlığında yarın Paris'te toplanacak.Fransız basını, toplantıyı, ''Avrupa'nın en güçlü ekonomisini yöneten Merkel'in, Sarkozy'ye seçimler öncesi verdiği sembolik siyasi destek olarak'' değerlendirdi.Sarkozy, 2009 yılında düzenlenen seçimlerde Merkel'in seçim kampanyasına katılarak Alman lidere siyasi destek vermişti.İki lider akşam saatlerinde Fransız ve Alman televizyon kanallarında yayınlanacak programa da birlikte katılacak.Elysee Sarayı'nda düzenlenecek 14. ortak bakanlar kurulunun ana gündemini, Euro Bölgesi borç krizi oluşturuyor. Ortak bakanlar kurulu öncesi Sarkozy ve Merkel ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.Toplantıda ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliği alanları ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki mali uyum ve şirketler için vergiler konusu önceliklİ ele alınacak konular arasında yer alıyor.İki ülke arasındaki son ortak bakanlar kurulu, 2010 yılı Aralık ayında Almanya'nın Fribourg kentinde gerçekleşmişti.