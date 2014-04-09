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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Rusya'ya eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

09 Nisan 2014 14:59


Federal Meclisin genel kurulunda başbakanlık bütçesi görüşmeleri kapsamında söz alan Başbakan Angela Merkel, Ukrayna'daki gelişmelere de değindi.

Merkel, "Birçok alanda Rusya'nın krizin çözümü yönünde çaba gösterdiğini maalesef göremiyoruz" dedi. Alman hükümetinin Moskova ile diyalog kapısını açık tutacağını vurgulayan Merkel, "Bize göre Ukrayna kendi yolunda ilerleyebilmelidir. Ukraynalılar yazgılarına kendileri karar verebilmelidir" dedi.

Merkel, Ukrayna'da oluşturulması kararlaştırılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu'nun kapsamının genişletilerek 100'den 500 gözlemciye çıkarılmasını istedi.

Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla uluslararası müzakereler düzenlenmesi gerektiğini belirten Angela Merkel, Kiev'i de anayasa reform paketini çıkarmaya ve 25 Mayıs tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil bir şekilde yapılabilmesi için gereken koşulları hazırlamaya davet etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel uluslararası toplum ve Avrupa Birliği'ni de söz verilen mali yardımı bir önce Kiev yönetimine aktarmaya çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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