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Dünya
Deutsche Welle

Merkel’den Putin’e suçlama

Almanya Başbakanı Merkel, Rus lider Putin’i Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği’ne yakınlaşmasını engellemekle suçladı. Merkel, Putin’in yalnızca Ukrayna’ya zorluk çıkarmadığını savundu.

07 Aralık 2014 12:48


“Welt am Sonntag” gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'nın ‘kendi bağımsız kararlarıyla AB ile ortaklık anlaşması imzaladıklarını' ancak Rusya'nın bu üç ülkeye zorluk çıkardığını söyledi. Başbakan Merkel, Rusya'nın bu ülkelerin egemenlik haklarını ihlâl etmekten çekinmediğini de sözlerine ekledi. Moldova'nın yıllardır Transdinyester bölgesi, Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abhazya ve Ukrayna'nın da Kırım'ın ilhakı ve ülkenin doğusundaki çatışmalar gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Başbakan, “Rusya'nın, bazı Batı Balkan ülkeleri arasında da ekonomik ve siyasi bağımlılıklar yaratmaya çalıştığını görüyoruz” dedi.

Merkel, eleştirilerine karşın, Batı'nın Rus hükümetine karşı hukuki sözleşmelere sadık kalarak hareket edeceğinin de altını çizdi. “Köprüleri yıkmak, kurmaktan daha kolay. Bizim için önemli olan, uluslararası hukukun ihlaline kararlı bir şekilde karşı çıkmak. Bu yüzden yaptırımlar kaçınılmaz. Fakat aynı zamanda, mevcut anlaşmalara bağlı kalmak ve diplomatik bir çözüm aramak da bizim için önemli” dedi.

Almanya Başbakanı, kendisini Rusya'nın tehdidi altında hisseden Estonya, Letonya ve Litvanya'ya da gerektiği takdirde askeri bakımdan destek olunabileceği mesajı verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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