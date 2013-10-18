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Dünya

Merkel'den Putin'e 'Gizem' çıkışı!

Merkel, Arctic Sunrise gemisinin aralarında Gizem Akhan’ın (25) da olduğu 30 aktivistiyle ilgili davada çözüm bulunmasını umduğunu ifade etti

18 Ekim 2013 10:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel, önceki gün kendisini arayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Gizem Akhan’ın da bulunduğu 30 Greenpeace üyesinin ‘korsanlıkla’ suçlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 11 Nobelli isim de Putin’e mektup yazdı.

Putin, 25 gün önce seçimlerden zaferle çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel’i tebrik etmek üzere telefon açtı. Alman DW radyosunun haberine göre Putin çok iyi derecede Almanca bildiği için Merkel ile telefonda Almanca konuştu. Putin, Merkel’i seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı. Merkel ise Putin’in hiç ummadığı bir şekilde Rusya’nın Murmanks kentinde 23 Eylül’den bu yana tutuklu olan 30 Greenpeace üyesinin durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

 

Putin'in cevabı bilinmiyor

 

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, çevrecilerin durumundan endişe ettiğini Rusya liderine belirten Merkel, Arctic Sunrise gemisinin aralarında Gizem Akhan’ın (25) da olduğu 30 aktivistiyle ilgili davada çözüm bulunmasını umduğunu ifade etti. Putin’in Merkel’e nasıl bir yanıt verdiği belirtilmedi. Nitekim, Kremlin Sarayı, telefon görüşmesi yapıldığını kamuoyuyla paylaşmazken, konuşmanın detayları Merkel’in sözcü yardımcısından geldi.

 

Nobellilerin yazdığı mektup Kremlin’den döndü

 

Nobel barış ödülünü kazanan Desmond Tutu, Betty Williams, Oscar Arias Sanchez, Jody Williams, Leymah Gbowee, Tevekkül Kerman, Rigoberta Menchu Tum, Mairead Maguire, Şirin Ebadi, Jose Ramos Horta ve Adolfo Perez Esquivel, Putin’e mektup göndererek “Lütfen Greenpeace aktivistlerini affederek serbest bırakın” çağrısı yaptı. Ancak mektubun Kremlin Sarayı’nın kapısından döndüğü belirtildi. Rusya Devlet Başkanı sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada bu tür çağrılar için adresin Putin olmadığını, Rusya Başsavcılığı olduğunu söyledi.

 

Gizem’in Rusya hapsi

 

Kuzey Buz Denizi’nde 19 Eylül’de Greenpeace’in çevre eyleminde gözaltına alınan aralarında Gizem Akhan’ın da bulunduğu Greenpeace üyeleri suçlu bulunursa 15 yıl hapis cezası alabilir. Önceki gün mahkemeye çıkan Gizem Akhan’ın tahliye talebi reddedilmişti.

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