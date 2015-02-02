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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Orban'a tahammül çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı muhalefete karşı daha hoşgörülü olması konusunda uyardı.

02 Şubat 2015 20:03


Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi ziyarette bulunduğu başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi.

Merkel, ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında muhafazakar politikacı Orban'ı muhaliflerine karşı daha tahammüllü olmaya çağırarak "Macaristan Başbakanı gibi geniş bir çoğunluğa sahip olunsa da bir demokraside muhalefetin rolü, sivil toplumun rolü ve medyanın rolü çok önemlidir" diye konuştu.

Toplumların en iyi yolu bulmak için tartışma ortamından beslendiğini vurgulayan Merkel, bunun Macaristan için de en doğru model olduğunu ifade etti.

"İlliberal demokrasi"

Orban'ın bir yıl önce açıkladığı 'illiberal (liberal olmayan) demokrasi' modeline de değinen Merkel, "Ben kişisel olarak illiberal tanımının demokrasi ile bir bağlantısını kuramadım" diye konuştu. Merkel, demokrasinin liberal bir kökene dayandığını dile getirdi.

Orban ise her demokrasinin liberal olmasının gerekli olmadığını savundu. Orban'ın lideri olduğu FIDESZ Partisi, Macaristan'da üçte ikilik bir çoğunluğa sahip. Otoriter görüşleri ve uygulamaları nedeniyle sık sık eleştirilen Orban'ın özellikle yargı ve medya üzerindeki devlet kontrolünü artırması Avrupa ülkelerinin de tepkisine neden oluyor.

"Teşekkürler Almanya"

Merkel'in Budapeşte ziyaretinde ekonomi de önemli yer tuttu. Macaristan Başbakanı Orban, Alman şirketlerinin faaliyetleri sayesinde ülkesinde istihdamın arttığını belirterek Alman firmalarının 300 bin kişiye istihdam sağladığını dile getirdi.

Orban iki ülke arasındaki ticaretin de geliştiğini ifade ederek "Sayın Başbakan'a sadece şunu söyleyebilirim: Teşekkürler Almanya" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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