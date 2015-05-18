Merkel'den küresel sağlık girişimi çağrısı



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre kentinde yapılan gelen kurul toplantısının açılışında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Batı Afrika'da yaşanan Ebola felaketi, kriz durumlarında uluslararası anlamda harekete geçilmesine ne denli acil şekilde ihtiyaç duyulduğunu acı bir şekilde göstermiştir" dedi.

194 üye ülkeden siyasetçilerin ve bilim insanlarının katıldığı genel kurulda söz alan Merkel, dünya ülkelerinin tehlikeli virüs ve bakterileri engellemek için acil olarak daha etkin bir mücadeleye girişmesi gerektiğine işaret etti. Son dönemde Liberya'nın Ebola'dan arındığı yönünde başarı haberleri kaydedilse de Merkel, "Öte yandan mücadele, ancak bir sonraki kriz için yeterli hazırlığı yaptığımız zaman kazanılmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Merkel bunun için DSÖ kapsamında bir dizi reforma gidilmesine ve bu reformlar sayesinde DSÖ'nün kurulacak şubelerle felaket durumlarında her kıtada net ve açık bir eylem planına sahip olmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe de bu sayede DSÖ'nün salgın durumlarında “ihtiyaç halinde uzmanları hızlı bir şekilde salgın bölgelerine gönderebileceğini ve yardım görevlilerinin koordinasyonunu sağlayacağını" kaydetti. Ayrıca gerekli maddi kaynağın sağlanması için bir kriz fonuna ihtiyaç duyulduğunun da altı çizildi.

Merkel ayrıca G7 ülkeleri dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Ebola’yla mücadelenin yanı sıra özellikle yoksulluk nedeniyle salgına dönüşen tropikal hastalıklara karşı mücadeleyi de kendisine hedef olarak belirlediğini vurguladı. Merkel doğru ilaçlarla iyileşme şansı olan 1 milyar 400 milyon insanın bu tür hastalıklardan muzdarip olmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Merkel antibiyotiğe direnç konusuna da dikkat çekti ve Almanya'nın bu konuda da adımlar atmaya hazırlandığını belirtti. DSÖ'nün verilerine göre her yıl yaklaşık 700 bin kişi antibiyotiğe karşı direnç geliştiren bakterilerin neden olduğu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.