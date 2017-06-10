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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den Katar için ortak çözüm çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, Katar krizi nedeniyle endişeli. Merkel, bölgedeki anlaşmazlığın giderilmesi için tüm Körfez ülkelerinin yanı sıra İran ve Türkiye'nin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

10 Haziran 2017 20:33

Almanya Katar krizinde tarafları sağduyulu davranmaya çağırıyor. Meksika'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Katar konusuna değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bölgedeki tüm aktörlerin katkısı olmadan bu "çok tedirgin edici" durumun açıklığa kavuşturulmasının imkansız olduğunu belirtti.

Krizin çözümü için Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin birlikte çaba sarf etmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Merkel, "Suriye'de, Libya'da veya Irak'ta gördüğümüz gibi, belli aktörler görüşmelerin dışında kaldığı takdirde krizlerin siyasi çözümüne ulaşması mümkün olmuyor. Bu Katar'ı da, Türkiye'yi de, İran'ı da kapsıyor" şeklinde konuştu.

Almanya’nın arabulucu rolü üstlenmeyi planlamadığını belirten Merkel, "Ancak çıkarlarımız açısından, bölgedeki dengelerin korunmasına özen göstereceğiz" dedi.

Katarlı bakan, Gabriel ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani ise, krizin patlak vermesinin ardından yaptığı ilk yurtdışı seyahatinde Almanya'ya geldi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Wolfenbüttel kentinde Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşen Katarlı bakan, ülkesinin krizin çözümü için diplomasinin en iyi yol olduğuna inandığını kaydetti.

Gabriel de gerilimin tırmanmaması yönünde uyarıda bulundu ve tarafların diplomatik çözüme yönelmeleri gerektiğini belirtti.

"Kardeş kavgasının kazananı olmaz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Katar'a "her türlü desteği vermeye" devam edeceklerini söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, Katar'a yönelik ambargonun tamamen kaldırılmasını istedi ve "Kardeş kavgasının kazananı olmaz, iftiralarla bir yere varılmaz" dedi.

Suudi Arabistan yönetimine hitaben, "Siz Körfez'in en büyüğüsünüz, en güçlüsüsünüz" diyen Erdoğan, "Siz düşmanlıkları değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız, onları bir araya getirmelisiniz" şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters/DHA, AÜ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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