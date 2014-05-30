Merkel'den Juncker'e açık destek



Başbakan Merkel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı için eski Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker'i desteklediğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden zaferle çıkan Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Juncker'in olası başkanlığıyla ilgili bugüne dek net bir tavır ortaya koymayan Merkel, Regensburg kentinde düzenlenen Katolikler Günü'nde sessizliğini bozdu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Merkel'in tercihini Juncker'den yana kullandığını bildirdi. Sözcü, Merkel'in “Bu yüzden tüm görüşmeleri tam da bu ruh doğrultusunda, Juncker'in Komisyon Başkanı olması yönünde yürüteceğim” dediğini belirtti.

Merkel'in sessizliğine eleştiri

Merkel, geçen pazar günü yapılan seçimlerin sonuçları açıklandıktan sonra Juncker'in atacağı adımı bekleyerek sessiz kalmıştı. Başbakan'ın bu suskunluğu ise Almanya'daki diğer partilerin tepkilerine yol açmıştı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Merkel'in tutumunu eleştirmişti. Medyada da Merkel'in bu tutumuna yönelik ağır tepkiler yer aldı.

Hristiyan Demokrat çizgideki Avrupa Halk Partisi 751 sandalyenin 213'ünü alarak AP seçimlerini birinci parti olarak tamamlamıştı. Bunun üzerine liste başı aday Juncker Komisyon Başkanlığı koltuğuna oturabilmek için kulis çalışmalarına başladı. Salı günü toplanan Avrupa Parlamentosu büyük çoğunlukla Juncker'in başkanlığına destek verirken, İngiltere, Macaristan ve Hollanda, Juncker konusunda aceleci davranılmamasını isteyerek çekincelerini dile getirdi.

Arabulucu devrede

Bunun üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Herman van Rumpoy'u arabulucu olarak atandı. Van Rumpoy, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin başkentleri ile görüşüp başkanlıkla ilgili düğümü çözecek.

Bu arada 186 milletvekili çıkaran Sosyal Demokratlar da liste başı adayı Martin Schulz'un başkan seçilmesi için kulis çalışmalarını sürdürüyor.