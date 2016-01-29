Merkel’den İtalya’ya ‘Türkiye’ baskısı



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi'nin Berlin'de yaptığı görüşmede sığınmacı sorununun çözümü için AB'nin Türkiye'ye vaat ettiği 3 milyar euronun finansmanı gündeme geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmanın acilen yürürlüğe sokulması çağrısında bulunarak, sığınmacı krizinin kontrol altına alınmasında ilerlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. İki liderin görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, “Tabii ki sığınmacı konusu ile ilgili görüştük. AB-Türkiye gündemi hakkında görüştük. Bunun acilen yürürlüğe sokulması gerekiyor. Çünkü ilerlemeye ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye ile AB arasında Kasım ayı sonunda düzenlenen özel zirvede, Türkiye'nin sığınmacı akınını frenlemesi karşılığında sığınmacılar için 3 milyar euroluk yardım vaat edilmişti. Söz konusu 3 milyar euronun bir milyar euroluk bölümünün AB bütçesinden ödenmesi, geri kalan miktarın ekonomik gücüne göre üye ülkeler arasında paylaştırılması öngörülüyordu.

Renzi: Yanıt bekliyoruz

Ancak plan, İtalya'nın koyduğu çekince nedeniyle hala yürürlüğe sokulamadı. Diplomatik çevreler, İtalya'nın çekincesinin bizzat Başbakan Renzi'den kaynaklandığını belirtiyor. İtalyan hükümeti tüm miktarın AB bütçesinden karşılanmasını savunuyor.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Merkel ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada 3 milyar euro sorununun perşembe gününe kadar çözülmesi gerektiğini belirtti. Renzi, “İtalya, bu katkıya ‘evet' dedi. Fikrimizi değiştirmedik. Ama AB Komisyonu ve AB içindeki dostlarımızın bazı soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Bu sorular ayrıntılarla ilgili ve kısa süre içinde açıklığa kavuşturulabileceğini umuyorum. Umarım bu, Londra Konferansı öncesinde olur” diye konuştu.

Londra'da 4 Şubat tarihinde Suriye için Donörler Konferansı toplanacak.